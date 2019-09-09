تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونا بالشبت للرجيم

- التونا : علبة (علبة كبيرة الحجم / مصفاة)

- الكرفس : ربع كوب (مفروم)

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- لبن زبادي : ملعقتان كبيرتان

- الماسترد : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم 1. ضعي التونة في طبق التقديم. 2. في طبق آخر اخلطي الماسترد واللبن جيداً ثم أضيفي البقدونس والشبت والبصل والكرفس وقلبي. 3. صبي المزيج فوق التونة وقلبي وقدميها فورا. Advertisements 4. يمكنك تقديمها على شكل ساندويش بخبز القمح. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

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