طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة مع الباستا

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة مع الباستا

- التونا : علبة (مصفاة من الماء)

- معكرونة : 3 اكواب (مسلوقة ومصفاة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة التونة مع الباستا 1. اخلطي التونة مع المكرونة في طبق. 2. أضيفي الذرة والفلفل المفروم والبصل وحركي المزيج. Advertisements 3. اخلطي الزيت مع عصير الليمون والملح وصبي المزيج فوق السلطة وحركيها وقدميها فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

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