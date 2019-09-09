القاهرة - لايف ستايل

مقادير بانيني بالتونة للرجيم

- التونا : علبة (مصفاة من الماء)

- المايونيز : ملعقة كبيرة (لايت)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- البصل : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

- التوست الاسمر : 4 شرائح

- جبن الشيدر : 2 شريحة (لايت) طريقة تحضير بانيني بالتونة للرجيم 1. اخلطي التونا مع الخل والبصل والمايونيز في وعاء. 2. وزعي التونا على شريحتين من التوست وضعي فوقها شريحة الجبن وأغلقي الساندويش بالتوست. 3. سخني الشواية وسخني الساندويش فيها حتى تذوب الجبن ويتقرمش التوست. Advertisements 4. قدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير بانيني بالتونة للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.