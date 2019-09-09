القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة بالهليون

- البيض : 2 حبة (مسلوق)

- الهليون : 200 غم (مجمد مسلوق ومصفى / أو طازج مسلوق ومصفى)

- التونا : علبة (مصفاة من الماء)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- بشر الليمون : 1 حبة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيتون أسود : ربع كوب (مقطع)

- خس : ربع كوب (مفروم خشن)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة التونة بالهليون 1. اخلطي التونة مع الخس والبصل والزيتون في وعاء. 2. أضيفي بشر الليمون وزيت الزيتون والبيض وقلبي وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالهليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.