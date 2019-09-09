طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالخضار للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة بالخضار للرجيم

- خس : كوب

- الجزر : 2 حبة

- الزيتون : 10 حبات (مقطع)

- طماطم : 3 حبات

- الجرجير : نصف باقة

- التونا : عبوة (متوسطة الحجم)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب طريقة تحضير سلطة التونة بالخضار للرجيم 1. افرمي الخس والجرجير ثم وزعي المكونات في قعر وعاء متوسط الحجم. 2. افرمي الجزر والطماطم بواسطة سكين إلى قطع متوسطة الحجم ثم وزعي المكونات فوق الخس والجرجير. 3. اسكبي عصير الليمون الحامض ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود. Advertisements 4. وزعي الزيتون والتونة على وجه المكونات ثم اخلطي جيداً حتى تتجانس. 5. وزعي السلطة في أطباق وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

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