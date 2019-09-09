طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة المكسيكية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة المكسيكية

- التونا : علبتين (بالماء، علبتين كبيرتين الحجم)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الذرة : كوب

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم)

- الفاصوليا الحمراء : نصف كوب (معلبة ومصفاة)

- بهارات مكسيكية : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون : 1 حبة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البقدونس : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة تحضير سلطة التونة المكسيكية 1. تصفى التونة من الماء وتوضع في طبق عميق. 2. تخلط مع الفلفل والبصل والذرة والفاصوليا. 3. نخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والبهارات المكسيكية والفلفل الأسود ويسكب المزيج فوق السلطة ويزين بالبقدونس وتقدم. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

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