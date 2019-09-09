طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالخس للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة بالخس للرجيم

- لتحضير الصلصة : عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

الخل الأحمر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة - خس الآيسبرغ : 6 ورقات

- طماطم : 3 حبات

- خيار : 4 حبات

- التونا : علبتين (مفتتة) طريقة تحضير سلطة التونة بالخس للرجيم 1- في وعاء، قطّعي أوراق الآيسبرغ بيديك كي لا يتغيّر لونها. 2- قطّعي الخيار إلى دوائر وضعيها فوق الآيسبرغ. 3- قطّعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها إلى الوعاء. Advertisements 4- ضعي التونة المفتتة فوق الخضار. 5- في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون الحامض، الخلّ الأحمر والملح. 6- اسكبي الصلصة فوق السلطة واخلطي جيّداً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالشبت للرجيم طريقة إعداد وتحضير سلطة التونا بالمايونيز

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