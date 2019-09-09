خطوات عملية لمساعدة زوجتك على التخلي عن الإسراف

تعمد بعض النساء إلى إنفاق المال على شراء الكماليات دون أن يكترثن لحالة أزواجهن المادية، أو لضرورة ادخار مبلغ كاف من المال للحالات الطارئة والاحتياجات الضرورية، ومن هنا تبرز الحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في إيقاف النفقات الغير ضرورية.

ومن هذا المنطلق، أورد موقع "موني كراشر" الإلكتروني، مجموعة من النصائح للزوج لمساعدته زوجته في ترشيد النفقات وتوفير المال، للحؤول دون وقوع ما لا يحمد عقباه مستقبلاً:

１- تعامل مع المشكلة بحكمة

تجنب كيل الاتهامات لزوجتك ولومها على إنفاق الكثير من المال في غير محله، لأن هذا الأسلوب في التعامل لن يؤدي إلا إلى دق إسفين بينكما، ويجعل التواصل أكثر صعوبة. بدلاً من ذلك، تعامل مع الموضوع بطريقة حكيمة وناقش زوجتك في أخطائها بأسلوب حَسَن.

على سبيل المثال أخبر زوجتك بأنك تريد منها أن تشاركك في مراقبة عادات الإنفاق، وابدأ مناقشتك من هذه النقطة، وحاول إيصال الفكرة إليها بطريقة غيرة مباشرة وإقناعها بعدم جدوى بعض النفقات.

２- إعداد ميزانية شهرية

قم بإعداد ميزانية شهرية بالتعاون مع زوجتك، فتحديد الأولويات في الإنفاق، واتباع خطة إنفاق حكيمة تساعد في كبح جماح زوجتك والحؤول دون إنفاقها المزيد من المال على أشياء قد تكون غير ضرورية. كما تساعد خطة الإنفاق، على إقناع الزوجة بأن الأموال التي تنفقها على الأشياء التافهة قد تتسبب بتراكم الديون، و عدم القدرة على الادخار.

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3- التحكم بالإنفاق بشكل عملي

بعد إقناع زوجتك بضرورة الترشيد في النفقات، لا بد من أن تتبع طريقة عملية للتحكم بالإنفاق بشكل فعال. قم بوضع مبالغ في مظاريف مقفلة واكتب على كل ظرف الغرض الذي سيتم إنفاق المبلغ فيه. بهذه الطريقة لن تستطيع الزوجة أن تتجاوز هذه المظاريف وستمتنع عن استخدام الأموال المودعة فيها.

4- وضع أهداف واقعية

بمجرد التحدث إلى زوجتك، وإعداد ميزانية، وتحديد طريقة للسيطرة على الإنفاق، فقد حان الوقت للنظر في أهدافك المالية طويلة الأجل. قم بوضع خطة طويلة الأمد لحل بعض المشاكل المالية مثل الديون، وحدد جدولاً زمنياً لادخار المال لهذا الهدف. وعند تحقيق الهدف، ضع خطة أخرى لهدف آخر.

5- عقد اجتماعات مالية مع الزوجة

سيكون الوصول إلى أهدافك عملية مستمرة، وإذا كانت زوجتك معتادة على الإسراف، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي تتخلص من هذه العادة. لذا عليك عقد اجتماعات مالية معها بشكل منتظم لمناقشة ومراقبة التقدم الحاصل لديها في التخلص من الإسراف، ومع مرور الوقت ستلاحظ بأنها لم تعد كما كانت في السابق، وأنها أصبحت حريصة مثلك على الحفاظ على مصالحكما المالية.

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