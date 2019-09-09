شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية بسرطان الأطفال.. أكلات هتحمى طفلك من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شهر سبتمبر هو شهر التوعية بسرطان الأطفال وهو من الأمراض الخطيرة التى يتعرض لها الطفل، فهناك أنواع مختلفة من السرطانات ومنها سرطان " المعدة، الدم، القولون، الجلد، العظام"، وغيرها من الأنواع الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض الأكلات التى تحمى طفلك من الإصابة بالسرطان وهى:

1:البروكلى



بروكلى

يحتوى البروكلى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض السرطانية، لذلك تنصح الأمهات بوضع البروكلى فى السلطة أو الوجبات الغذائية الخاصة بالطفل.

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2:الجزر

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الجزر من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية.

3: الفاصوليا

ينصح بالتشجيع على تناول الفاصوليا، حيث تحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تحمى الجسم من الاصابة بالأورام، كما تعزز صحة الجهاز المناعى.

4:التوت



توت

يحتوى التوت على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

5:القرفة

تحتوى القرفة على كمية عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض والأوبئة، كما ينصح بأعطائها للأطفال لوقايتهم من السرطان.