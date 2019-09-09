ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أمريكا إلى 1241

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مسؤولو صحة، الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي.
وارتفعت بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام الجاري إلى 1241، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها حتى 5 سبتمبر/أيلول سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى، الذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية.
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