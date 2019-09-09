فيديو نادر لزوجتي الرئيسين صدام حسين وحسني مبارك خلال زيارة الأخيرة إلى العراق

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الأحد، مقطع فيديو نادرًا لوالدتها خلال استقبالها سوزان، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ويُظهر الفيديو الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.

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وكانت في استقبال مبارك، ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

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وتظهر في الفيديو رغد صدام خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

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