مرشحة للحزب الديمقراطي في أميركا ترفض وصف ترامب بأنه "متخلف عقليًا"

زعمت السيناتورة الأميركية كامالا هاريس، من كاليفورنيا، وإحدى أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة، بأنها لم تسمع ما تفوه به أحد أفراد الجمهور أثناء لقاء لها داخل بلدية نيو هامبشير الجمعة، ساعة وصف الرئيس دونالد ترمب بأنه "متخلف عقلياً". واعتذرت هاريس عن الضحك الذي أعقب هذا التعليق، وقالت السبت: "عندما قام موظفو البلدية بإعادة تشغيل الفيديو في قاعة المدينة أمس، كان الأمر مزعجاً".

وأضافت: "لم أسمع الكلمات التي استخدمها الرجل في تلك اللحظة، لأنه لو حدث ذلك لكنت قد توقفت عن ذلك وصححته. أنا آسفة. هذه الكلمة وغيرها لا يمكن قبولها"، وجاء في الفيديو، بحسب شبكة فوكس نيوز، أن رجلاً سأل هاريس داخل القاعة: "ما الذي ستفعلينه في العام المقبل لإضعاف هذا الرجل المتخلف عقلياً؟"، حيث ردت: "حسناً أخطط للفوز في هذه الانتخابات، سأخبرك بذلك".

وفي تصريح لقناة سي بي إس نيوز السبت، أكدت هاريس أنها لم تسمع فعلاً ما قاله الرجل وإلا لتدخلت على الفور: "فهذا أمر لا يمكن التغاضي عنه".

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