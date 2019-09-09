دراسة حديثة تربط بين عدم تناول اللحوم والسكتة الدماغية وأضرار منعها على الجسم

يقول النباتيون إن الاستغناء عن اللحوم والمنتجات الحيوانية يقي من الأمراض والنوبات القلبية، بيد أن دراسة حديثة بينت مخاطر كبيرة بدأت في الظهور على من يعتمدون على عناصر غذائية خالية حتى من لحوم الأسماك.

وكثيرا ما يجادل النباتيون بأن المأكولات النباتية تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم، بيد أن الدراسة الحديثة توصلت إلى أن النباتيين وإن كانوا أقل معاناة من النوبات القلبية، فإنهم أكثر معاناة من السكتات الدماغية.



وبينت الدراسة أن نمط الحياة دون لحوم ليست له الأثار الإيجابية المرجوة كما يروج النباتيون، بل يضاف إلى ذلك أن هذا النمط الغذائي له أضرار كبيرة على الجسم.

وبالرغم من التنوع الغذائي الكبير الموجود لدى النباتيين، كشفت دراسة بريطانية طويلة الأجل أنهم معرضون لمشاكل صحية، مثل التعب والصداع المتكرر.

ويرجّح الخبراء أن هذه الأعراض مردها نقص الحديد في الجسم، فبالرغم من توفر الحديد في المأكولات النباتية، فإن امتصاص الجسم له يكون أسرع في المأكولات الحيوانية منه في النباتية.

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وقارنت الدراسة التي أشرفت عليها جامعة أكسفورد ونشرتها المجلة الطبية البريطانية (The British Medical Journal) واستمرت حوالي 18 عاما، بيانات 48 ألفا ممن يتناولون اللحوم والنباتيين ممن لم تكن لديهم أمراض في القلب أو عانوا من أي جلطات في الماضي، حيث أظهرت الدراسة بشكل واضح أن من يعتمد على الطعام النباتي الذي يخلو من اللحوم والمنتجات الحيوانية والأسماك تزداد نسبة إصابته بالسكتات الدماغية بنسبة 20% مقارنة مع الآخرين.

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