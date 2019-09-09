شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الذبحة الصدرية وأشهر طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذبحة الصدرية من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث نتيجة نقص الأكسجين والدم للقلب، وهى عبارة عن ألم فى الصدر، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن الذبحة الصدرية أعراضها وأسبابها وعلاجها، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية، university of rochester medical center .



الذبحة الصدرية

س: ما هي الذبحة الصدرية؟

ج: الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر أو عدم راحة يحدث عندما لا يحصل قلبك على كمية كافية من الدم والأكسجين، ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية أحد أعراض مرض الشريان التاجي ولكن يمكن أن يكون لها أسباب أخرى.

س: ما الذي يسبب الذبحة الصدرية؟

ج: تحدث الذبحة الصدرية عندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم والأكسجين.

والذبحة الصدرية يمكن أن تكون أحد أعراض مرض الشريان التاجي عندما تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك وتغلق، يمكن أن يحدث هذا بسبب:

-تصلب الشرايين.

-جلطة دموية.

- تكون البلاك في الشريان الذي يمكن أن يتمزق.

-ضعف تدفق الدم من خلال صمام القلب الضيق.

-تقليل ضخ عضلة القلب.

-تشنج الشريان التاجي.

س: من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالذبحة الصدرية؟

ج: أي شيء يؤدي إلى احتياج عضلة القلب إلى المزيد من الدم أو الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى الذبحة الصدرية خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من انسداد أو ضيق، وتشمل الحالات التي قد تؤدي إلى الذبحة الصدرية:

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-النشاط البدني.

-الضغط النفسى.

-البرودة أو الحرارة.

- تناول وجبات ثقيلة.

- تدخين السجائر.

س: ما هي أعراض الذبحة الصدرية؟

ج: هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا للذبحة الصدرية:

ألم في الصدر أو ضغط، عادة تحت عظمة الصدر، وقد يحدث الألم أيضًا في أعلى ظهرك سواء في الذراعين أو الرقبة مع ألم في الصدر ينتشر على ذراعيك أو كتفيك أو رقبتك أو ظهرك وضيق في التنفس بالإضافة إلى الضعف العام والتعب مع الإغماء أحيانا.

س: كيف يتم علاج الذبحة الصدرية؟

يعتمد العلاج على الأعراض والسن والصحة العامة، كما يعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.

عادة ما يتم تخفيف آلام الذبحة الصدرية في غضون بضع دقائق عن طريق الراحة أو عن طريق تناول أدوية القلب التى تحتوى على النتروجليسرين، كما يساعد على تخفيف الألم عن طريق توسيع الأوعية الدموية و يتيح المزيد من تدفق الدم إلى عضلة قلبك.