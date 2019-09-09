شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفلة مصابة بمرض نادر يعرضها لكسر أكثر من 50 عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانى حالة لطفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بمرض هشاشة العظام مما يجعل أطرافها حساسة للغاية، بعد أن ولدت بكسر في ذراعها.



خبر ديلى ميل عن مرض نادر لطفلة

وبسبب الحالة النادرة المصابة بها الطفلة فإنها تعرضت لكسر فى أكثر من 50 عظمة من عظامها، وتم تشخيصها بقصور العظم الناقص (OI)، أو مرض هشاشة العظام، في عمر ثلاثة أشهر بسبب اضطراب فى الدم، يسبب عدم تجلط دمها بشكل صحيح وقد يؤدي إلى نزيف حاد.

ولم تتمكن الطفلة من المشى أو الجلوس أو إطعام نفسها، وعلى الرغم من أن المرض غير قابل للشفاء، إلا أنها من المقرر أن تبدأ سلسلة من العمليات التى من المفترض أن تقوي عظامها وتمكنها أخيرًا من المشي.



الطفلة المصابة

وبحسب ما ورد أخبر الأطباء الوالدين فإن حالة الطفلة غير قابلة للشفاء، لكن يجب أن تتحسن حال بلوغها سن البلوغ، وفى غضون ذلك يمكن أن تسبب أقل حركة فى عظامها في الانهيار.

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ووفقا لوالديها فإن الطفلة يجب أن تنام في الغرفة معهم في سرير أطفال مبطنة بالرغوة، ويأخذ الزوجان بالتناوب للجلوس ومراقبتها في نوبات لمدة ساعة.

وتعلم والد الطفلة "صيغة مبسطة من لغة الإشارة" تسمى ماكاتون، حتى يتمكن هو وابنته من التواصل مع بعضهما البعض، وقال "إنها أقل رسمية من لغة الإشارة البريطانية، فهى تتحدث وأنت توقع".



طفلة مصابة بهشاشة العظام

وتعد الجراحة معقدة بسبب محاولات منع فقدان الكثير من الدم، وذلك لن يعمل الأطباء إلا في الجزء السفلي من كلا الساقين، وإذا تم التخطيط لكل شيء، فسيعمل الجراحون بعد ذلك على ساقيها في عمليات جراحية منفصلة.