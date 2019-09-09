شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الدوري لشبكية عين مريض السكر ضروري للغاية.. الدكتور أحمد المعتصم يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مريض السكر تتأثر عينيه كثيراً ودرجة وضوح الرؤية بالنسبة له.. لذا يجب أن يحافظ على عينيه بإتباعه لبعض الخطوات الهامة حتى لا تحدث له المضاعفات الشائعة نتيجة للإصابة بمرض السكري.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح من خلال التقرير التالي، خطوات يجب أن يتخذها مريض السكر للحفاظ على نظره وعينيه.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم لـ ”الخليج 365” إن مرض السكر يؤثر على شبكية العين، حيث يسبب تليف وارتشاح في شبكية العين، في الماضي كان هذا المريض ليس له علاج، لكن الآن مع العلاجات والتقنيات الحديثة مريض السكر يمكنه أن يعالج بمنتهى السهولة.



3 سبل للوقاية من تأثير مرض السكر على شبكية العين

وأكد إن الوقاية خير من العلاج فمن الضروري على مريض السكر أن يتابع مع طبيب مختص واستشاري في شبكية العين، وفحص شبكية العين بشكل دوري، والاطمئنان من عدم وجود اي ارتشاح ، لأن علاج الشبكية الآن أصبح سهلا للغاية.



طرق علاج الأرتشاح والنزيف في العين نتيجة لمرض السكر

* طرق علاج شبكية العين:

أما عن سبل علاج شبكية العين لمريض السكر فأشار أنه عند التأكد من وجود ارتشاح في العين أو نزيف، سيكون لدينا نوعين من العلاج، الأول نقوم بعمل مثبطات للأوعية الدموية ونقوم بعمل حقن داخل الشبكية، وتتميز تلك الحقن بسحب المياة الموجودة في الشبكية، فتقلل الأرتشاح وتحسن النظر، وتمنع الأوعية الدموية من أن تسبب نزيف في المستقبل.

واستطرد حديثه قائلا إن العلاج الثاني يتمثل في الليزر أو الأرجون ليزر والذي نقوم من خلاله بعمل لحام في أطراف الشبكية، والتي تمنع حدوث نزيف أو ظهور أوعية دموية كثيرة، مؤكداً إن علاج شبكية العين أصبح سهلاً و لكن يجب أن نحافظ على الفحص الدوري، ونقوم بعلاج مرض السكر بشكل جيد ونتحكم في مستوى السكر، ونقوم الفحص مع الطبيب المختص بشبكية العين حتى يمكن علاج أي ارتشاح او نزيف اما بالحقن او الليزر.

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