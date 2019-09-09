شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وجع.. تصلب الشرايين سبب وفاة عبد الفتاح القصرى.. اعرف كل شىء عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الدراسة آخر اهتماماته والفن والتمثيل هو حلمه الوحيد فظل وراء حلمه ووضع نفسه فى مكانة مختلفة عن باقى الفنانين فهو ملك الكوميديا "الريس حنفى"، وصاحب أكثر نهاية مأساوية عبد الفتاح القصرى.



عبد الفتاح القصرى

وتميز الفنان عبد الفتاح القصرى بخفة دمه وطريقته المختلفة فى التمثيل ولكن كانت حياته الشخصية مليئة بالصراعات المأساوية ، حيث أصيب بالعمى المفاجئ أثناء عمله فى إحدى المسرحيات مع إسماعيل ياسين وعلى خشبة المسرح صرخ بصوت عالى وقال "أنا مش شايف حاجة"، وظن الجمهور أن هذا الأمر تمثيلاً ،وكان ذلك نتيجة ارتفاع شديد فى نسبة السكر، الأدهى من ذلك أن زوجته خانته وتزوجت من شاب كان القصرى يعطف عليه ويعتبره ابنه.



رحلة وجع عبد الفتاح القصرى

أصيب القصرى بالاكتئاب الشديد وخصوصا عندما هدمت الحكومة البيت الذى كان يسكن فيه، ومن هنا انتقل بحجرة تحت بير السلم فى حى الشرابية ثم تعرض لفقدان الذاكرة وتوفى بسبب تصلب الشرايين ولم يحضر جنازته سوى 3 أفراد من أسرته والفنانة نجوى سالم .

وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تصلب الشرايين الذى تسبب فى وفاة الكوميديان عبد الفتاح القصرى وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

تصلب الشرايين يؤثر على صحة الجسم عموما ويسبب ألم شديد فى الصدر مع الشعور بألم فى العضلات والمفاصل، وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بتصلب الشرايين وهى:



الكوميديان عبد الفتاح

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1: ارتفاع معدلات الكولسترول الضار فى الجسم.

2: عدم ممارسة التمارين الرياضية يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويسبب تصلب الشرايين .

3: الإفراط من تناول الأطعمة الدهنية التى تؤثر على صحة القلب وتسبب تصلب الشرايين

4: ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الاصابة بتصلب الشرايين.

5: التدخين يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ومشاكل القلب.

6: الضغط العصبى والتوتر والإجهاد الشديد يؤثران على صحة القلب ويسبب تصلب الشرايين.

7: مرضى السكر أكثر عرضة لتصلب الشرايين وأمراض القلب.