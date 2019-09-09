كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - ذكر العسل في القرآن الكريم لعظمة فوائده، وهو مفيد خصوصاً للمرأة في حالة الحمل وللجنين في بطنها، ولذلك يقدم لك اختصاصي التغذية الدكتور محمد عبد الكريم هذه القائمة من فوائد العسل فتعرفي عليها: فوائد العسل للمرأة الحامل: يمنح العسل المرأة الحامل الطاقة اللازمة لها خصوصاَ في ساعات الصباح حيث تستيقظ في حالة من الوهن والكسل والخمول، ولذلك يفضل أن تتناول الحامل العسل على الريق ومخلوطاً بالماء وهو يقوم بمفعول سحري وفوري من ضبط معدل السكري في الدم ومنحها السعرات الحرارية اللازمة للحركة خلال النهار.

يساعد العسل على حل مشاكل الجهاز التنفسي العلوي لدى الحامل مثل إلتهاب الحلق والرشح ويمكن أن تقوم بتناوله مخففاَ مع الماء وقطرات الليمون فتحصل على تعقيم وتطهير للمكان بالكامل ودون اللجوء للأدوية. يساعد العسل المرأة على الحصول على قيمة غذائية عالية وشاملة فالعسل يحتوي على كمية كبيرة من الفتيامينات والمعادن اللازمة لبناء جسمها وتعويضها ما يمتصه الجنين منها، ويمكن خلطه بحبوب الشوفان للحصول على قيمة غذائية أكبر.

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تقوي مناعة الحامل وتقيها من الأمراض.

يعمل العسل على تخليص الحامل من كل مشاكل الجهاز الهضمي من الإمساك والإسهال وحرقة المعدة ولكن يجب تناوله باعتدال نظراَ لارتفاع محتواه الحراري. Advertisements فوائد العسل للجنين: يعمل العسل على حماية الجهاز العصبي للجنين نظراَ لغناه بفيتامين ب وهو يحمي من التشوهات الخلقية عموماَ.

يحمي العسل الحامل من الولادة المبكرة التي تهدد حياة الجنين حيث يمنع التهاب الرحم، ويقوي جداره الخارجي والداخلي.

يقوي الجهاز المناعي للجنين. يقوي عظام الجنين بسبب ما يحتويه من كالسيوم وفوسفور.

يحافظ على أنسجة الجنين ويبقيها لينة ويحميه من التهابات الأنسجة فهو يحافظ على الكالسيوم في عظامه وبالتالي يحمي الأنسجة المحيطة بها. الجنين الذي تتناول أمه العسل لا يعاني من أمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الرشح والاحتقان وانسداد الأنف بعد الولادة.

يحافظ على الوزن السليم للجنين ويحميه من ضمور العضلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد العسل للحامل والجنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.