خلع الأسنان اللبنية مبكرا خطأ شائع يهدد صحة طفلك

خلع الأسنان المبكر للأطفال شيء خطير يمكن أن يؤدي لمشكلة في أسنانه

حذر الدكتور خالد عادل، اختصاصي جراحات الفم والأسنان في مصر، من خلع ضروس وأسنان الأطفال اللبنية دون داعٍ، إذ تهدد العملية صحة طفلك الصغير، وربما تودي لمشاكل في أسنانه.



وقال إن هناك خطأ شائعا لدى الأمهات أن الخلع المبكر للأسنان يؤدي إلى ظهور الأسنان الدائمة بعدها مباشرة، مؤكدا أن هذه الخطوة قد تضطره لعمل تقويم أسنان.

وأوضح أن خلع الأسنان في غير وقتها دون ظهور الأسنان الدائمة يؤدي إلى نمو الأسنان بشكل خاطئ، وهناك أسنان تأخذ مكان أسنان أخرى، مضيفاً: "من الأفضل عند حدوث أي مشكلة في أسنان طفلك تؤدي للخلع أو في حالة حدوث خلع مبكر الذهاب لطبيب الأسنان لكي يعالج أسنان طفلك من خلال جهاز حفظ مسافات الأسنان".

ونصح "عادل" ببعض النصائح للحفاظ على أسنان الأطفال بالمتابعة مع طبيب أسنانه في الأعوام الأولى حتى لا يحدث التسوس بسبب الرضاعة.

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وأشار إلى عدة علامات توضح أن هذه الأسنان يصيبها التسوس كالتالي:

1 - ظهور بقع بيضاء على أسنانه الأمامية.

2 - وجود حفر في الأسنان.

3 - تحول الحفر للون البني أو الأسود.

وأكد اختصاصي جراحات الفم والأسنان أن التسوس مضر بشكل كبير لأسنان الأطفال، وقد يؤدي إلى خلع للأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة بشكل غير صحي، أو إلى تآكل وتسوس في الأسنان ما يجعلها ضعيفة، ويمكن خلعها بسرعة.