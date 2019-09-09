شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد مركب "كيتون التوت" لصحة الكبد والوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التوت من الفواكه المحببة لدى الصغار والكبار، ويحتوى على مادة تسمى "كيتون التوت"، وهو المركب الذي يمنحه رائحة مميزة، وهو يتمتع بفوائد صحية هامة لصحة الجسم كما أنه وسيلة مساعدة لتخفيف الوزن.

ووفقا لموقع" webmed" تشير الأبحاث إلى أن تناول كميات كبيرة من الكيتونات التوتية قد يؤدي إلى إنقاص الوزن بفعالية، كما تشير النتائج إلى أن تناول مجموعة واسعة من منتجات التوت بما في ذلك عصير التوت يمكن أن يبطئ زيادة الوزن.

الفوائد الصحية للتوت

الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تسبب حالة تسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، حيث إن كيتونات التوت قد تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض.

كما أن كيتونات التوت قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر، تناول التوت قد يقلل من الالتهابات المزمنة والتي يعتقد الخبراء أنها تلعب دوراً في تطور العديد من الحالات الصحية.

عن طريق الحد من الالتهابات قد يقلل التوت أيضًا من خطر:

- داء السكري

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- أمراض القلب والأوعية الدموية

- السرطان

- التهاب المفاصل

وجدت إحدى الدراسات أن التوت الأحمر يقلل من التورم وأعراض التهاب المفاصل .

الخرف هو مرض معقد في الدماغ لا يزال الأطباء لا يفهمونه تمامًا، تشير بعض الأدلة إلى أن الالتهاب قد يلعب دورًا نظرًا لأن كيتونات التوت قد تقلل الالتهاب فقد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف.