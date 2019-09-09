شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر شهر التوعية..علامات تدل على إصابة الطفل بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سرطان الدم واحد من أشهر الأمراض السرطانية التى يصاب بها الكثيرون وخصوصا الأطفال، وهنا لا بد من إجراء الفحوصات بمجرد الشعور بأى أعراض مختلفة على جسم الطفل.

وفى شهر التوعية بسرطان الأطفال يقدم الخليج 365 أبرز أعراض إصابة الطفل بسرطان الدم وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:



سرطان الطفل

1:فقر الدم، وهو من الامراض الشائعة بين الأطفال حيث يتعرض الطفل لتعب شديد ودوخة وإغماء وضيق فى التنفس وصداع مزمن، قد يكون فقرالدم ناتج عن سوء التغذية أو نتيجة الاصابة بسرطان الدم.

2:الالتهابات المتكررة، الاطفال الذين يعانون من سرطان الدم يكونون أكثر عرضة للالتهابات المتكررة وارتفاع درجة الحرارة.



سرطان

3:إذا كان الطفل يعانى من الكدمات والنزيف باستمرار قد يكون دليل على اصابته بسرطان الدم، ويظهر ذلك عن طريق نزيف اللثة، أو نزيف الأنف وغيرها.

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4:يعانى الطفل من ألم شديد فى العضلات والمفاصل ،حيث تتجمع الخلايا غير الطبيعية داخل المفاصل أو بالقرب من سطح العظام.

5:تورم الذراعين والغدد الليمفاوية قد يشير إلى سرطان الدم مع ظهور كتل صغيرة على جانبى الرقبة أو الإبطين.

6: قلة الشهية وفقدان الوزن من الأعراض التى تدل على إصابة الطفل بخلايا سرطان الدم وتورم الكبد.

7:صعوبة فى التنفس والسعال المستمر، فقد يؤثر سرطان الدم على أجزاء من الجسم داخل وحول الصدر.