شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب عدم القدرة على النوم ليلا والان مع التفاصيل

يعتبر عدم النوم ليلا من أصعب الأمور التي يمر بها الإنسان، وهذا نظرا لتأثيره على صحة الإنسان وحياته اليومية، وعدم القدرة على أداء الأعمال، فضلا عن التأثير السلبي على الحالة النفسية والمزاجية، وفيما يلي نتعرف على أسباب عدم النوم ليلا وأضرار ذلك..

أسباب عدم القدرة على النوم ليلا

1. الحالة النفسية

تعد الحالة النفسية السيئة للإنسان من أهم الأسباب التي تتعلق بعدم النوم بعمق خلال فترة الليل، ويعد الاكتئاب على رأس الأمراض النفسية التي تؤثر على نوم الإنسان بشكل كبير، كما أن التعرض إلى الضغوطات النفسية المختلفة والتي تؤدي إلى التفكير الزائد والقلق والتوتر الدائم يؤدي إلى عدم القدرة على النوم بالشكل الطبيعي خلال فترة الليل.

2. الأدوية

يوجد بعض من أنواع الأدوية مثل أدوية مرض الربو وضغط الدم والأدوية المضادة للاكتئاب لها دور في عدم القدرة على النوم ليلا؛ حيث توجد بها محفزات عصبية قد تزيد من معدل اليقظة عند الإنسان، وهذا يؤثر على النوم خلال فترة الليل.

3. الحساسية

تعد أعراض الحساسية من المشكلات التي تواجه الإنسان، والتي تتسبب في عدم القدرة على النوم ليلا ومن أنواع الحساسية احتقان الأنف والعطس والكحة معظم الوقت والانتفاخ بالعيون وسيلان الدموع، وكل هذا قد يؤدي إلى عدم النوم نهائيا طوال فترة الليل.

4. الألم المستمر

Advertisements

الشعور بالألم المستمر والمزمن الناتج عن بعض الأمراض المختلفة قد يؤدي إلى عدم النوم ليلا، وقد يكون الألم المزمن نتيجة الإصابة بالالتهاب في المفاصل، والارتجاع المعدي المريئي، وألم أسفل الظهر.

5. تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين والتي تكون عبارة عن وخز وألم يصيب الساقين، ما يجعل الإنسان لديه الرغبة في تحريكها بشكل متكرر خلال فترة النوم، ما يؤدي إلى عدم القدرة على النوم بالشكل الجيد.

6. انقطاع التنفس أثناء النوم

من أسباب عدم النوم بعمق ليلا انقطاع النفس، والذي يحدث بشكل متكرر أثناء النوم ويكون ناتجا عن الإصابة بالوزن الزائد أو تناول الكثير من المهدئات والمسكنات أو الإصابة باحتقان في الأنف، وقد يرجع ذلك إلى التاريخ العائلي وهذا يؤثر على النوم بشكل كبير.

7. التدخين والكافيين

يكون المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأرق أثناء الليل وعدم القدرة على النوم الجيد، وكذا الأشخاص الذين يفرطون في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي قبيل النوم.

8. الهواتف والتلفاز والحاسوب

اعتيادك مشاهدة التلفاز أو الجلوس أمام الحاسوب أو تصفح الهاتف ليلا يصيبك بالأرق وعدم القدرة النوم، ولذا ينصح الخبراء بعدم استعمال تلك الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل.