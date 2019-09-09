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ترجع شيخوخة البشرة إلى الكثير من العوامل منها كثرة التعرض إلى المؤثرات الخارجية، وعدم الاهتمام بالبشرة، والتغذية غير السليمة، وفيما يلي نتعرف على علامات شيخوخة البشرة، وأهم نصائح لمواجهة شيخوخة البشرة والوقاية منها، وكيفية التخلص من التجاعيد.

شحوب البشرة الناتج عن عدم تجديد الخلايا بالشكل السليم، ما يؤثر عليها ويظهر الشحوب نتيجة بعض العوامل منها عدم ترطيب البشرة بالشكل السليم، وعدم التغذية الجيدة.

قلة إنتاج البشرة للكولاجين والإيلاستين مع التقدم في العمر، ما يؤثر على البشرة بداية من عمر الثلاثين ويجعلها غير مرنة وجافة وتصاب بالتشققات.

تعد الهالات السوداء من علامات الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة مع ظهور انتفاخات أسفل العينين.

ظهور التجاعيد على الجبين والتي تكون في البداية عبارة عن خطوط رفيعة جدا، وعادة تظهر نتيجة كثرة التعرض إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية.

الترهل حول منطقة العينين الناتج عن عدم ترطيب هذه المنطقة بالشكل السليم.

من علامات الشيخوخة ظهور تجاعيد الضحك، والتي تظهر حول الفم وجانب العينين، والتي تكون ناتجة عن عدم الاهتمام الجيد بالبشرة وإصابتها بالجفاف، وقد يحدث أيضا بسبب كثرة التدخين.

أهم النصائح للوقاية من شيخوخة البشرة:

نصائح لمواجهة شيخوخة البشرة

1. التغذية الجيدة:

يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الفواكه والخضراوات، والأطعمة الصحية، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على التقليل من مهاجمة الجذور الحرة للبشرة ما يقلل من حدوث الشيخوخة المبكرة للبشرة، ومن أمثلة هذه الأطعمة الأسماك الدهنية والفواكه والخضراوات البرتقالية مثل الجزر، والخضراوات الورقية والبقوليات.

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يجب الابتعاد عن تناول الكثير من المنبهات والتي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، والتي تؤثر على البشرة وتصيبها بالتجاعيد المبكرة.

التقليل من تناول الأغذية السريعة والتي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة التي لها تأثير سيئ على البشرة.

شرب كمية وافرة من الماء يوميا والذي يوفر الرطوبة اللازمة لطبقات الجلد، ما يقي من شيخوخة البشرة.

2. العناية بالبشرة:

الحرص على تنظيف البشرة بشكل جيد والتخلص من المكياج يوميا قبل النوم، وهذا لأن مستحضرات التجميل تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة، ولذا يجب البحث عن أنواع جيدة من منظفات البشرة أو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية.

تغذية البشرة وترطيبها من الأشياء المهمة لتأخير شيخوخة البشرة، وهذا لأن ترطيب البشرة يمنع ظهور العلامات الدقيقة والتجاعيد المبكرة على الوجه.

يجب الابتعاد عن التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، واستخدام كريم الحماية النهاري للبشرة، والذي يحتوي على معامل حماية spf عند الخروج في الشمس ما يحمي طبقات الجلد.

مكافحة شيخوخة البشرة

3. تغيير نمط الحياة:

من المهم اتباع نظام حياة صحي حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد، ومن أهم عناصر ذلك النظام ممارسة الرياضة والتي تعد من أهم الأشياء التي تساعد على مكافحة شيخوخة البشرة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

النوم الجيد يقلل من نسبة الإصابة بتجاعيد البشرة، وهذا لأن عدم الانتظام في النوم وعدم الحصول على ساعات النوم اليومية التي لا يجب أن تقل عن 8 ساعات، يعرض الإنسان للتوتر والقلق وهذا كله يؤثر على صحة البشرة ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالشيخوخة المبكرة.