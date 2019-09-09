إنفوجراف.. 8 مصادر لمادة الفلورايد المفيدة لأسنان طفلك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينصح أطباء الأسنان بإجراءات جلسات الفلورايد للأطفال لأنَّها تقوّي طبقة المينا وتمنحها مناعة ضد التسوس وتحمي من حساسية الأسنان كما تقاوم البكتيريا. والفلواريد هو معدن أساسي يساعد على منع تسوس الأسنان من خلال تعزيز مقاومتها ضد المواد الحمضية. ويوفِّر غسول الفم الغني بالفلورايد العناصر الأساسية للأسنان، ويمنع أيضاً تراكم الأحماض عليها سواء لدى البالغين أو الأطفال.

ويوضح الإنفوجراف التالي أهم مصادر مادة الفلورايد:



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