30 خبيرا بالمؤتمر العربي الأول لصحة المرأة بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة، الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول، لمدة يومين، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 30 خبيرا.

وتُنظِّم المؤتمر الذي يُقام تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إنَّ المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين سيتحدث في أعماله 30 خبيرا حول الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية.