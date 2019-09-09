السعودية تدخل "جينيس" بأكبر غرفة تحكم عن بعد لوحدات العناية المركزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية السعودية شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة Tele-ICU على مستوى العالم، وذلك بـ796 سريرا لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويد هذا الأسبوع؛ حيث قام ممثل موسوعة "جينيس" في بريطانيا، جلند أندرو، بتسليم الجائزة لناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من مسؤوليها.

وقال الحقباني: "حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا لأكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريرا، وهو أكبر عدد لأسرّة طبية على مستوى العالم تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولا بأول، في جميع مستشفيات المجموعة بالخليج العربي".

وأضاف: "غرفة القيادة والتحكم هي فكرة عالمية استطعنا تنفيذها وتطويرها بكفاءة وإتقان، ولها أهمية بالغة؛ فهي تقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضى وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى".

وتابع الحقباني: "نعتز بدخولنا هذه الموسوعة العالمية وحصولنا على هذه الشهادة التي تأتي امتدادا لشهادات واعترافات أخرى سبق أن حصلنا عليها من منظمات وهيئات صحية محلية ودولية".