متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ترغبُ المرأة بالحصول على مظهر جميل وجذّاب لجسدها، بخاصة منطقة المؤخّرة، ما يدفعها الى البحث عن أفضل السبل الطبيعية لتكبيرها سواءً من خلال اعتماد أحد الأنماط الغدائية أو ممارسة التمارين الرياضية.
ولكن في معظم الأحيان، لا تحصل على النتيجة المرجوّة، فتلجأ إلى عمليات تكبير المؤخّرة.
الفيديو المُرفق، يعرضُ خلاله طبيب التجميل د. نادر صعب أفضل السبل الكفيلة بتكبير المؤخّرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر صعب: حجم المؤخرة له علاقة بحجم الصدر.. وتكبيرها له حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.