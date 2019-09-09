نادر صعب: حجم المؤخرة له علاقة بحجم الصدر.. وتكبيرها له حدود

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ترغبُ المرأة بالحصول على مظهر جميل وجذّاب لجسدها، بخاصة منطقة المؤخّرة، ما يدفعها الى البحث عن أفضل السبل الطبيعية لتكبيرها سواءً من خلال اعتماد أحد الأنماط الغدائية أو ممارسة التمارين الرياضية.

ولكن في معظم الأحيان، لا تحصل على النتيجة المرجوّة، فتلجأ إلى عمليات تكبير المؤخّرة.

الفيديو المُرفق، يعرضُ خلاله طبيب التجميل د. نادر صعب أفضل السبل الكفيلة بتكبير المؤخّرة.