شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول عش الغراب يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجد باحثون أن استهلاك الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الذكور.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان وجود علاقة عكسية بين استهلاك الفطر وتطور سرطان البروستاتا بين الرجال اليابانيين في منتصف العمر وكبار السن.

ووفقا لباحثين من جامعة توهوكو في اليابان، أثناء المتابعة أصيب 3.3% من المشاركين بسرطان البروستاتا، وارتبط استهلاك الفطر مرة أو مرتين في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، وارتبط استهلاك الفطر 3 مرات أو أكثر في الأسبوع بخطر أقل بنسبة 17%، ومع ذلك، وفقا لمؤلف الدراسة شو شو تشانغ فإن «آلية الآثار المفيدة للفطر على سرطان البروستاتا لا تزال غير مؤكدة».

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