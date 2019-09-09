شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بريطانيون يطالبون بتلقي الأطفال تطعيم الحصبة قبل التحاقهم بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن كبار الأطباء طالبوا بمنع الأطفال من بدء الدراسة حتى يحصلوا على تطعيم الــ" MMR" ،لمكافحة ارتفاع الحصبة والنكاف.



مطالب بمنع الاطفال من المدارس قبل اعطائهم التطعيم

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، إن التطعيم يحمي من الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، ولكن يتم تجنبها من قبل البعض، مشددين على أنه لا ينبغي السماح للأطفال بالبدء في المدارس الإبتدائية، إلا إذا تم إعطاؤهم تطعيم الــ MMR.

وقالوا إن الوخز الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، يجب أن يكون إلزاميًا للأطفال في سن الرابعة والخامسة، ما لم يسجل الآباء اعتراضا يمنع صحة الطفل.

في وقت سابق من هذا العام، قالت الجمعية الملكية للصحة العامة، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "أرضًا خصبة للمعلومات المضللة عن التطعيمات، والذين يزعمون أن تطعيم MMR يمكن أن تسبب حالات تشمل التوحد.

وقالت الرسالة التي نقلتها الجارديان: "المدارس بحاجة إلى التحقق من تحصين جميع تلاميذها، ويجب ابراز شهادات التطعيم قبل الالتحاق بالمدرسة، مشيرين إلى أنه في بريطانيا، يمكننا التأكيد على أن جميع الأطفال بحاجة إلى التطعيم من قبل أخصائي صحي.

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وأضافت أن التطعيم ضد الجدري أصبح إلزاميًا لجميع الأطفال المولودين بعد عام 1853، ويحتاج الأطباء اليوم إلى إظهار دليل على التطعيم من أمراض مختلفة، لذا فإننا لا نعرض المرضى للخطر.

وحثوا كل من مات هانكوك، وزير الصحة، وغافن ويليامسون، وزير التعليم، على دعم التوصية.



تطعيم الحصبة

وقالت الصحيفة أنه في أغسطس، تم الكشف عن حالات إصابة النكاف بأعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، مع ارتفاع عدد الخرافات المضادة للقاح التي تم إلقاء اللوم عليها في هذا الإرتفاع.

تأكد وجود 2028 حالة من النكاف بين أبريل ويونيو، وهو أعلى رقم فصلي منذ عام 2009 ، كما ارتفعت الحصبة إلى 301 حالة خلال نفس الفترة، مع ما يقرب من 266 حالة في الأشخاص غير المحصنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا أو أكثر.



طفل مصاب بالحصبة

بعد نشر الأرقام، أدان سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية ،" NHS "، إن التطعيم يظل أفضل فرصة لدينا لحماية أطفالنا من الأمراض المميتة المحتملة، مضيفا إن هذه الزيادة الصارخة في حالات النكاف والحصبة، تظهر أن الموافقة عن التطعيمات في غير محله وخطير.

عدد الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات الذين يتلقون جرعتين من MMR في بريطانيا هو 87.2 %، وفقا لمقال في المجلة الطبية البريطانية، أقل بكثير من توصية منظمة الصحة العالمية بنسبة 95%.