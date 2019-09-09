شكرا لقرائتكم خبر عن بالغذاء وليس الدواء..طرق لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طعام الشارع والأطعمة السريعة، يمكن أن تسبب أضرار لجسم الإنسان، والإصابة ببعض الأمراض وتراكم السموم داخل الجسم، ولذا يجب التعرف علي أفضل النصائح الطبية الحديثة التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الجسم من السموم المتراكمة، وفقا لموقع "healthline".

يتعرض جسم الإنسان للإصابة بتراكم السموم داخله نتيجة لتناول طعام غير نظيف، أو مشروبات ملوثة ، أو استنشاق المواد الكيميائية، وهنا يجب التخلص من هذه المواد الضارة لأنها تتسبب في إرهاق الكبد والجسم وتزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض أشهرها مرض السرطان وأمراض نقص المناعة.

وهناك بعض العلامات التي توضح أن الجسم يعاني من تراكم السموم داخله، أهمها وجود صعوبة في التخلص من الوزن، الشعور بالتعب والإرهاق، عدم القدرة علي التركيز والتوتر والعصبية الزائدة، والالم شديد في الجسم وعضلاته، وعدم تنظيم المعدة والأمعاء والإصابة بالعسر الهضمي، وصداع شديد، وتنميل أطراف الجسم، فهذه العلامات تتطلب منك التعرف علي حقيقة الإصابة بتراكم السموم في الجسم.

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ولذا نصح التقرير علي ضرورة الإهتمام بالقيام ببعض الأشياء التي تساعد في التخلص والقضاء علي السموم المتراكمة داخل الجسم، ومنها:

-الإكثار من تناول الخضروات الورقية فهي هامة للجسم، وتساعد في القضاء علي السموم المتراكمة.

-الفواكه لها دور كبير في الحفاظ علي الجسم، وتساهم بشكل كبير في القضاء علي السموم وتنقية الجسم.

-الإكثار من الماء له دور كبير في تنقية الجسم بشكل كبير من السموم المتراكمة داخله.