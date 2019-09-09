شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء تجعل بطنك تؤلمك بعد ممارسة الرياضة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك، فهى ليست فقط لإنقاص الوزن، ولكنها أيضًا مفيدة لصحة الجسم وللصحة النفسية، لكن الكثير من الناس يعانون من بعض الآثار الجانبية بعد الرياضة، ومنها ألم البطن والمعدة، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة بالمعدة بعد ممارسة الرياضة.



ممارسة الرياضة

ارتجاع المعدة

الأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المرئ، يشكون دائمًا من آلام المعدة والحرقة، يحدث هذا بسبب تدفق المحتوى الحمضي من المعدة إلى المريء.

وبعض التمارين يمكن أن تزيد من أعراض ارتجاع المريء وتسبب حرقة المعدة في بعض الأحيان، قد يعاني حتى الأشخاص الذين لا يعانون من ارتجاع المريء من حرقة بعد ممارسة الرياضة بسبب تدفق المحتوى الحمضي، ومن هذه التمارين: الجرى، تمارين عضلات البطن، ومثل هذه التمارين تعمل على هز السوائل في المعدة ما يؤدي إلى حرقة المعدة.

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الجفاف بعد التمرين يسبب عسر الهضم

بعد ممارسة الرياضة قد يعانى جسمك من الجفاف بسبب الجهد المبذول، ويؤدي هذا إلى إبطاء المعدل الذي يمر به الطعام عبر جسمك، وتعني الحركة البطيئة للطعام من خلال الجهاز الهضمي أن جسمك سيمتص المزيد من الماء منه، ما يؤدي إلى بطء هضم الطعام، وإذا كنت تعاني من الجفاف الشديد فقد تعاني من عسر الهضم.

ممارسة التمرين مباشرة بعد الأكل يسبب ألم المعدة

التمرين بعد تناول الطعام مباشرة قد يسبب مشاكل في المعدة، وإذا كنت تمارس الرياضة مباشرة بعد تناول طعامك، فيحدث تشوش فى جسمك، فيركز على عضلاتك بدلاً من الجهاز الهضمي، ما يجعل معدتك تشعر بالثقل والانتفاخ، لذلك، لا تمارس الرياضة مباشرة بعد تناول طعامك ولا تأكل مباشرة بعد التمرين.

إذا كنت عرضة للمشاكل المرتبطة بالمعدة، يجب عليك أن تفصل لمدة ساعتين بين وقت تناول الطعام ووقت ممارسة الرياضة.