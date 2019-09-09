شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الأكسدة تحافظ على صحة جلدك وبشرتك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضادات الأكسدة مواد غذائية هامة لجسم الإنسان، فهو يحتاجها للحصول علي بشرة نضرة وجسم نشيط ومشدود، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل أهمية هذا العنصر الهام لك ولجسمك، وذلك وفقا لموقع " familydoctor".

تعد مضادات الأكسدة من المواد التي يقوم الجسم بإنتجها بشكل دائم، ولكن يجب الإهتمام بتناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام فهناك أنواع عديد من مضادات الأكسدة ولكل نوع فائدة منفصلة للجسم، ولكن في العموم هي تعمل علي تنظيف الجسم من أي سموم قد تتراكم داخله، ولذا فهي لا غني عنها بشتي الطرق وينصح بتناولها بشكا دائم للحفاظ علي الجسم.

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كما أن مضادات الأكسدة تساهم بشكل كبير في تقليل فرص ظهور علامات تقدم العمر، والشيخوخة، ولذا فتناولك للأطعمة الغنية بهذا العنصر يحمي البشرة والجلد والمخ من ظهور علامات تقدم العمر.

وليس ذلك فقط بل أيضا الإهتمام بتناول مضادات الأكسدة يساهم بشكل كبير في الحصول علي مناعة قوية ويحد من الإصابة بنقصها والإصابة بالأمراض الخاصة بها، ولذا فهي لا غني عنها.

ونصح التقرير بضرورة تناول الأطعمة الغنية علي مضادات الأكسدة كالفرولة والبرتقال والخيار والخس، والسبانخ، مع ضرورة تناول الماء بكثرة، وممارسة الرياضة لأنها تساعد في الحصول علي بشرة نضرة وتجديد خلايا الجسم.