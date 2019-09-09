صحتك فى وصفة.. ماء الكركم لعلاج السعال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركم من أكثر الأعشاب الطبيعية التى لها فوائد صحية عديدة، منها أنه مضاد للالتهابات والجراثيم، ويمكن إضافة الكركم إلى الطعام أو شرب ماء الكركم الذى له فوائد عديدة خاصة فى علاج السعال، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام ماء الكركم، لعلاج السعال، وفقاً لموقع dr health benefits.

فوائد ماء الكركم -ماء الكركم مضاد للالتهابات

يحتوى الكركم على مادة الكركمين وهو مركب له خواص مضادة للالتهابات، وتشبه قوة الكركمين فى التعامل مع الالتهاب مع قوة الأدوية.

-ماء الكركم يحسن صحة الدماغ

ويحتوي الكركمين على التعامل مع مرض الزهايمر والخرف ويخلصك من المعادن التي تشكل خطراً على الدماغ، ويساعد على تجديد خلايا الدماغ فى حالات الزهايمر.

يحسن صحة القلب ويخلصك من الكوليسترول

يعمل الكركمين بعدة طرق مميزة في التعامل مع صحة القلب، منها أنه يعمل كمضاد للأكسدة لمنع الكوليسترول الضار، وعندما يتم تقليل كميات الكولسترول الضار، يمكن أن يحقق صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية.

مفيد لصحة الكبد

ماء الكركم يخفض إنزيمات الكبد ويحسن وظائفه ويقلل من احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني.

يعالج التهاب المفاصل

أثبتت الدراسات أن الكركمين يقلل التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب خواصه المضادة للالتهاب.

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مياه الكركم غنية بالفيتامينات والمعادن

بصرف النظر عن المنغنيز، هناك قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن الموجودة داخل الكركم، مثل الحديد والألياف وفيتامين B6 والنحاس وكذلك البوتاسيوم، فيما يتعلق بالحديد ، فقط ملعقتان صغيرتان منه تشكلان بالفعل 10٪ من كمية الحديد اليومية الموصى بها.

ماء الكركم للسعال

يزيد الكركم من إنتاج المخاط، تؤدي زيادة مستويات المخاط إلى إزالة الميكروبات التي تسد الجهاز التنفسي تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، وظائف الكركم المضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات تدعم أيضا هذه الوظيفة.



ماء الكركم

طريقة عمل وصفة ماء الكركم المكونات:

1 كوب من الماء

1 ملعقة من مسحوق الكركم

الطريقة:

- اجمع كل المكونات وامزج مسحوق الكركم في الماء.

- يقلب الخليط جيدا ويمكن أن تضيف العسل لتحليته.