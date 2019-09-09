شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد انقطاع الطمث.. اعرفى الأعراض اللى بيمر بها جسمك ومتقلقيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطاع الطمث من الحالات الطبيعية التى تمر بها النساء مع التقدم فى العمر ولكنها قد تؤثر على صحة الجسم والحالة المزاجية للنساء، ماذا بعد انقطاع الطمث؟ هو السؤال الذى يجيب عنه الخليج 365 وفقا لتقرير نشره موقع healthline

بعض انقطاع الطمث تقل الرغبة الجنسية عند السيدات وذلك نتيجة تغيير هرمون الاستروجين وتقلبات المزاج العام.





2:تعانى السيدات من جفاف شديد بالمهبل، وذلك نتيجة تغيير الهرمونات.

3:الأرق الشديد والتعرق الليلى نتيجة تقلب الهرمونات

4:تتعرض السيدات لارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم وضاطرابات فى النوم.

Advertisements

5: نتيجة تغيرات الهرمونات تتعرض السيدات لارق شديد وتقلبات فى المزاج العام والاكتئاب والتوتر.

6:قد تواجه البعض منهن مشاكل فى المثانة وألم فى الحوض.

7: على المدى البعيد تعانى من مشاكل فى القلب والأوعية الدموية.

8:ألم فى العضلات والمفاصل وقد تزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

وينصح دائما بعد انقطاع الطمث بالمتابعة الدورية مع الطبيب وتناول المكملات الغذائية والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة العضلات والجسم، وتجنب الضغط العصبى والتوتر.