شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكرى.. ما هى صدمة الأنسولين وما علاماتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة الأنسولين من الحالات الصحية الخطيرة التى قد تصيب مرضى السكرى، نتيجة انخفاض السكر فى الدم بشكل ملحوظ، لذا يتطلب الأمر معرفة علامات صدمة الأنسولين، التى تشكل خطرًا على الصحة، وفقًا لموقع "كلايفند كلينيك".



الانسولين

أعراض صدمة الأنسولين

يجعل مرض السكرى جسم الشخص غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، وهو هرمون يمكّن الجسم من تحويل الجلوكوز (السكر) واستخدامه من الطعام كوقود، نتيجة لذلك يرتفع مستوى السكر في الدم.

يتناول الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول وبعض المصابين بمرض السكري من النوع الثانى الأنسولين للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم آمنة، ولكن إذا كان شخص ما لا يتناول كمية كافية من الكربوهيدرات مقابل كمية الأنسولين التي يتناولها، أو إذا كان تمارس الرياضة أكثر من المعتاد دون ضبط جرعة الأنسولين، فيمكن أن يحدث نقص نسبة السكر في الدم.



صدمة الانسولين

وصدمة الأنسولين تحدث بسبب نقص السكر في الدم بشكل حاد، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع لرفع نسبة السكر في الدم، فقد يتطور ذلك إلى نقص السكر في الدم (ويسمى صدمة الأنسولين أو صدمة السكري)، والتي قد تسبب:

-ضعف العضلات.

-صعوبة في التحدث.

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-رؤية ضبابية.

-الارتباك.

-التشنجات أو نوبات الصرع.

-فقدان الوعي.

يمكن أن يحدث ذلك للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثانى ويشكل تحديًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من نقص السكر في الدم.