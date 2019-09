شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عندما تتناول فيتامين C أكثر من اللازم؟.. اعرف أضراره على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم إلى كميات محددة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ولكن إذا زادت عن الحد يتضرر الجسم منها وتكون لها آثار جانبية حادة، عادة ما يكون فيتامين C آمنًا حتى عند تناول جرعات عالية ومع ذلك ، قد يتعرض الأشخاص في بعض الأحيان لآثار جانبية خفيفة ، مثل الانزعاج الهضمى، ويمكن أن تحدث آثار جانبية أكثر خطورة.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"، فيتامين C هو فيتامين أساسي لجسم الإنسان إنه مضاد للأكسدة ويساعد في مجموعة من العمليات المهمة بما في ذلك خفض ضغط الدم ومكافحة الالتهابات وانتاج الكولاجين .

لكن هناك اثار جانبية محتملة للإفراط فى تناوله وزيادة الجرعات التى يتم الحصول عليها من فيتامين c

أعراض تناول الكثير من فيتامين C

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C بشكل متكرر لايؤدي إلى أي مشاكل صحية ولكن تناول الكثير من فيتامين C من خلال المكملات يمكن أن يسبب آثار جانبية.

عندما يأخذ الشخص أكثر من الحد الموصى به من فيتامين C ، فقد يتعرضون لاضطرابات هضمية خفيفة يمكن أن يحدث هذا إذا كان فيتامين C الذي لا يمتصه الجسم يسبب تهيجًا للجهاز الهضمي.

الآثار الجانبية المعتدلة الشائعة لفيتامين C تشمل إسهال، غثيان، تشنج المعدة، ، الانتفاخ، ألم في البطن لا يمتص الجسم جميع فيتامين C الذي يحصل عليه من المكملات الغذائية.

ووفقا للدراسات الحديثة فإن الحد الأقصى لمدخول فيتامين C لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وأكثر من 2000 ملجرام في الذكور والإناث، ويبقى الحد نفسه بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات.

آثار جانبية حادة

قد يتعرض الأشخاص لآثار جانبية حادة من تناول الكثير من فيتامين C تشمل المخاطر الصحية المحتملة، حصوات الكلى، والاختلالات الغذائية حيث يؤدى إلى ضعف قدرة الجسم على معالجة العناصر الغذائية الأخرى،على سبيل المثال قد يقلل فيتامين C من مستويات فيتامين ب 12 والنحاس في الجسم، ووجود فيتامين C يمكن أن يعزز امتصاص الحديد في الجسم ، مما قد يؤدي إلى مستويات عالية بشكل مفرط.