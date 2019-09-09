شكرا لقرائتكم خبر عن حسب سنك.. أشياء تزيد احتمالات إصابتك بالصرع منها الوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصرع هو اضطراب مزمن يحدث على شكل نوبات متكررة غير مبررة، وقد تكون نوبات الصرع مرتبطة بإصابة فى الدماغ أو وراثة من أحد أفراد العائلة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تزيد من احتمالات إصابتك بالصرع، وفقًا لموقع "epilepsy".



نوبات الصرع

ما الذي يسبب الصرع؟

أسباب الصرع تختلف حسب عمر الشخص، قد يكون لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم سبب واضح للصرع سبب وراثي، لكن حتى الآن فإن السبب غير معروف لحوالي نصف المصابين بالصرع.

قد يسبب واحدًا أو أكثر من الجينات الموروثة من أحد أفراد العائلة الصرع وقد يكون سبب الطريقة التي تعمل بها بعض الجينات في الدماغ.

حوالي 3 من كل 10 أشخاص لديهم تغيير في بنية أدمغتهم التي تسبب التغيرات الكهربائية التى تحدث نوبات الصرع.

- يولد بعض الأطفال الصغار مع تغير هيكلي في منطقة من الدماغ تؤدي إلى نوبات الصرع.

-حوالي 3 من كل 10 أطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد قد يكون لديهم نوبات الصرع.

-التهابات المخ هي أيضًا من الأسباب الشائعة للصرع، حيث يتم علاج الالتهابات الأولية بالأدوية، لكن العدوى يمكن أن تترك ندبات على الدماغ تسبب نوبات صرع في وقت لاحق.

-يمكن أن يتعرض الأشخاص من جميع الأعمار لإصابات في الرأس، على الرغم من أن إصابات الرأس الشديدة تحدث غالبًا في البالغين.

في منتصف العمر، السكتات الدماغية والأورام والإصابات أكثر تواترًا.

في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، تعتبر السكتة الدماغية هي السبب الأكثر شيوعًا أو الحالات الأخرى التي تؤثر على وظائف المخ يمكن أن تسبب نوبات الصرع.

الأسباب الشائعة للصرع حسب العمرفي المواليد الجدد

-تشوهات الدماغ.

-نقص الأكسجين أثناء الولادة.

-انخفاض مستويات السكر في الدم أو الكالسيوم في الدم أو المغنيسيوم في الدم.

-أخطاء عملية الأيض.

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-نزيف داخل الجمجمة.

-تعاطي الأم المخدرات أثناء الحمل.

عند الرضع والأطفال

-الحمى (نوبات الحمى).

- ورم في المخ.

-العدوى.

في الأطفال والكبار

-الحالات الخلقية (متلازمة داون، الورم الليفي العصبي)

-عوامل وراثية.

-مرض الدماغ.

-صدمات الرأس.

في كبار السن:

-السكتة الدماغية.

-مرض الزهايمر.

- صدمة على الرأس.