صحة ورشاقة

لو بتحس بثقل فى صدرك.. مش دايما أزمة قلبية القلق والاكتئاب السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بثقل فى الصدر كثيرا ما يشعر بها دون سابق إنذار وهو ما يسبب احساس بالازعاج وعدم الراحه، وهناك العديد من الأسباب وراء تلك الحالة قد تكون نفسية أو مصاحبه للإصابة ببعض الأمراض.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" تعد أبرز الأسباب للشعور بثقل فى الصدر هى القلق، والكآبة، شد عضلي، نوبة قلبية، الالتهاب الرئوي، الانسداد الرئوي، حصى في المرارة، غالبًا ما يربط الناس شعورًا كبيرًا في الصدر بمشاكل في القلب لكن هذا الانزعاج يمكن أن يكون علامة على القلق أو الاكتئاب .

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الشعور بالثقل هو أحد الطرق التي قد يصف بها الشخص ألم الصدر أو عدم الراحة،  تشمل الأحاسيس الأخرى التي قد يتعرض لها الشخص المصاب بألم في الصدر شعور بطعن، ألم شديد ، حرقه. 

يمكن أن يسبب القلق عددًا من الأعراض الجسدية بما في ذلك الشعور بألم فى الصدر، فاضطراب القلق هو حالة صحية عقلية تؤدي إلى شعور الشخص بالقلق يمكن أن يسبب أيضا العديد من الأعراض الجسدية.

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يمكن أن يؤدي الشعور بالقلق إلى شعور ثقيل أو ضيق في الصدر أعراض جسدية أخرى مثل الشد العضلى والتعرق ونبضات سريعة ودوخة وغثيان .

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الاكتئاب هو سبب نفسي آخر لشعور بثقل في الصدر،قد يعاني الشخص المصاب بالاكتئاب من أعراض جسدية لأن الاكتئاب يؤثر على شعور الشخص بالألم  فالاكتئاب يؤثر على الناقلات العصبية التي تحكم كل من الألم والمزاج.

قد ينجم ألم الصدر أيضا عن إجهاد عضلي رباعي والذي يمكن أن يحدث عندما يقوم الشخص بالإجهاد وسحب العضلات التي تحمل الضلوع في مكانها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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