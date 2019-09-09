شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. فى 11 خطوة تخلصى من تشنجات عضلات الساق فى الشهور الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشنجات الساق والشد العضلى من أكثر المشاكل التى تصاحب فترة الحمل خاصة فى الشهور الأخيرة وهي تقلصات عضلية لا إرادية مؤلمة تصيب عادة الربلة أو القدم أو كليهما وغالبًا ما تحدث ليلاً وتسبب إزعاجا شديدا وعدم القدرة على النوم.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" فإن السبب الرئيسى وراء التشنجات للساق في أثناء الحمل غير واضح أو نتيجة لنقص بعض الفيتامينات المهمة خلال فترة الحمل إلا أن هناك بعض الخطوات البسيطة للتخلص منه والوقاية من حدوثه.

ممارسة تمرين إطالة عضلات الربلة، قد تساعد تمارين الإطالة قبل النوم في منع حدوث تشنجات الساق في أثناء الحمل.

الوقوف على بعد ذراع من الحائط وضعي يديكى على الحائط أمامك وحرَّكي قدمكِ اليمنى خلف قدمكِ اليسرى.

اثني ساقك اليسرى ببطء إلى الأمام، مع المحافظة على استقامة الركبة اليمنى وتثبيت كعبك الأيمن على الأرض.

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الاستمرار في الإطالة مدة 30 ثانية مع الحرص على استقامة ظهرك ودفع الوركين إلى الأمام.

تجنبي استدارة قدميك للداخل أو الخارج.

تدبلين الساقين مع تكرار نفس الخطوات.

يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من تشنجات الساق في أثناء الحمل.

تناول المكملات الغذائية الغنية بالماغنسيوم قد يساعد فى الوقاية من تشنجات الساق في أثناء الحمل.

تناول الماء والسوائل بانتظام قد يساعد الحفاظ على العضلات رطبة في الوقاية من حدوث تشنجات.

الحصول على مقدار كافٍ من عنصر الكالسيوم وتشير بعض الأبحاث إلى أن تقليل مستويات الكالسيوم في الدم أثناء الحمل قد يساهم في الإصابة بتشنجات الساق.

اختاري الأحذية الملائمة لضمان راحة القدمين ودعمهما.