شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة لعلاج السمنة عن طريق النانو تستهدف الخلايا البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السمنة أحد الشواغل الصحية الرئيسية في العالم، حيث قد يعاني كل شخص من السمنة فى منطقة معينة بجسمه.

ولكن إلى جانب الطرق التي لا نهاية لها لمعالجة السمنة، اكتشف الباحثون تقنية أخرى كعلاج فعال للسمنة باستخدام تقنية النانو، في هذه التقنية يتم استهداف الخلايا البيضاء التي تخزن الدهون.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن سوء تناول الطعام ونمط الحياة المستقرة يعززان في المقام الأول إنتاج الدهون البيضاء في الجسم، مما يجعل الشخص يعانى من السمنة بمرور الوقت.

وقال الباحث بالدراسة " الدهون البيضاء في الجسم تختلف عن الخلايا الشحمية البيضاء التي تخزن الدهون، وتعتبر الخلايا الشحمية البنية أو البيجية" حوض استقلابي "للدهون والجلوكوز والأيضات الأخرى".

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الخلايا البيضاء

"يمكن أن تأخذ الخلايا الشحمية البيج وحرق الجلوكوز والدهون المفرطة لتحرير الحرارة، لذلك فهي أهداف واعدة لعلاج السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي ذات الصلة، بما في ذلك مقاومة الأنسولين ، وأمراض القلب والأوعية الدموية."

اقترحت بعض الدراسات وجود مادة تسمى "الريزاتول" التى تسبب فقدان الوزن، هذه المادة وجدت فى جلد العنب الأحمر وبعض التوت، لكن الريزاتول غير قابل للذوبان في الماء و أو سوائل الجسم مما يعني أن تناوله عن طريق الفم لن يكون مفيدًا، أيضا فإنه غالبا ما يسبب تغييرات كيميائية في الكبد.

وقال الفريق الطبى : "نهدف إلى إحداث هذا التحول فى الأنسجة الدهنية البيضاء تحت الجلد لعلاج السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك مقاومة الأنسولين وفرط شحميات الدم".

تم إجراء هذا البحث على الحيوانات حيث تم حقن هذه الجسيمات النانوية في أجسامهم بمساعدة الحقن في الوريد، ونتيجة لذلك كان الدهن الأبيض محمر، فتم تقليل 50 % من الدهون الحشوية بينما تبين أن 40 % من الجلد ينخفض.