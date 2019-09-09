شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب لك روتين العمل الضغط النفسى وما أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضغط النفسى فى العمل من أكثر الأشياء التى تواجهنا جميعًا، ما بين ضغط تسليم المهام فى موعدها المناسب ورسائل البريد الإلكترونى المزعجة والاجتماعات اليومية، ولكن هل يمكن أن تتطور ضغوطات العمل إلى أن تصل لحد متلازمة الاحتراق النفسى، هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية، وفقًا لموقع "كلايفند كلينيك".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تصنيف الإرهاق باعتباره متلازمة ناتجة عن الإجهاد والتوتر النفسى في مكان العمل.



الاحتراق النفسى

علامات متلازمة الاحتراق النفسى

إذا كنت تشعر ببعض التوتر أو تعاني بالفعل من الإرهاق والضغط النفسى سوف تشعر بالأعراض التالية التى تشير لإصابتك بمتلازمة الاحتراق النفسى، وتشمل الأعراض ما يلى:

تشعر أنك أكثر إرهاقًا وتشعر بالكسل الدائم.

أقل كفاءة ولا تعمل كما اعتدت وتقل إنتاجيتك فى العمل.

التفكير بشكل سلبى وخاطئ.

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طرق علاج متلازمة الاحتراق النفسى

عندما يبدأ الإجهاد في النمو إلى ما بعد العمل، فإنه يؤثر على صحتنا العامة، عقليًا وجسديًا، وقد يكون ترك الوظيفة هو الحل بالنسبة للبعض وإليكم طرق أخرى لعلاج متلازمة الاحتراق النفسى.

-إنشاء حدود بين العمل والمنزل، فلا تتحدث عن أى شيء يخص العمل فى المنزل، حتى تترك ضغوط العمل بعيدًا.

-ضع حدودًا لنفسك على عدد الساعات التي تعمل بها يوميًا.

-عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو مكالمات العمل الهاتفية عندما تكون في المنزل.

-ابحث عن مجموعة من الأشخاص تتحدث معهم فى العمل لمساعدتك في الشعور بأنك أقل عزلة.