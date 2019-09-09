شكرا لقرائتكم خبر عن لو وشك مقلبظ.. اعرف ازاى تتخلص من دهون الوجه فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة تراكم الدهون بالوجه قد تثير ازعاج الكثيرين وهى نتيجة لزيادة الدهون حول باقي الجسم. ومع ذلك، وهناك بعض النصائح الفعالة للحد من الدهون في الوجه، اهمها إجراء تغييرات معينة على نمط الحياة يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن وتحقيق مظهر أنحل.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" هناك بعض النصائح فعالة قد تساعد في منع الدهون الزائدة في الوجه وتقليلها.

ممارسة تمرين القلب

فقدان الوزن بشكل عام يميل إلى أن يكون له تأثير التخسيس على الوجه، هناك العديد من أنواع التمرينات المختلفة وبعضها أكثر فاعلية في الترويج لفقدان الوزن عن غيرها وهى :

التمارين الرياضية (AT)، نوع من التمارين القلبية الوعائية.

تدريب المقاومة (RT)، الذي يبني في المقام الأول العضلات الهزيل.

مزيج من AT و RT.

يمكن القيام بتمارين القلب بكثافة منخفضة أو معتدلة أو عالية فإن أداء تمرينات القلب عالية الكثافة عدة مرات في الأسبوع يساعد على حرق المزيد من الدهون.

أداء تمارين الوجه

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن ممارسة عضلات الوجه يمكن أن تساعد في تقليل الدهون في الوجه.

ويساعد في تقوية عضلات الوجه وترتيبها.

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شرب المزيد من الماء

شرب كوب من الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالشبع، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل إجمالي عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص.

يشجع استهلاك المياه أيضًا على تحلل الدهون. يحدث تحلل الدهون عندما يقوم الجسم بتقسيم مخازن الدهون إلى أحماض دهنية يمكن استخدامها كطاقة، الاستفادة من هذه مخازن الدهون هو المفتاح لفقدان الوزن.

الحصول على المزيد من النوم

الحصول على القدر المناسب من النوم له مجموعة من الفوائد الصحية، وقد يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى زيادة الوزن.

تحسين النظام الغذائي العام

تزيد النظم الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة من خطر زيادة الدهون الزائدة،تميل الأطعمة المعالجة إلى احتواء المزيد من السعرات الحرارية والملح والسكر على الأطعمة الكاملة، الكربوهيدرات المكررة هي عبارة عن مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على حبوب عالية التجهيز، أثناء المعالجة، تفقد هذه الأطعمة الألياف والمواد المغذية نتيجة لذلك ، فهي عالية في السعرات الحرارية الفارغة،كما تسبب الكربوهيدرات المكررة طفرات سريعة في نسبة السكر في الدم ، مما قد يشجع الشخص على الإفراط في تناول الطعام.

تقليل تناول الملح

الوجبات الغذائية الغنية بالملح تجعل الجسم يحتفظ بالماء، تؤدي احتباس الماء إلى تورم وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الوجه، هذا قد يعطي وهم الدهون الزائدة في الوجه.

يجب أن يحاول الأشخاص الذين يشكون في أنهم حساسون لاحتباس السوائل تجنب الأطعمة ذات المحتوى العالي من الملح،وهذا يشمل معظم الوجبات المصنعة والوجبات الخفيفة.