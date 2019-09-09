شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان المعدة مرض خطير يمنعك من تناول الطعام.. علاجه بالدواء أو الاستئصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في المعدة، يصاحبه عدم القدرة على تناول الطعام بشتى الطرق، والقيء والإسهال الذي يكون في بعض الأحيان يصاحبه دم، النزول الشديد في الوزن، هذه هي الأعراض التي يجب على الشخص الذي يعاني منها الذهاب المباشر للطبيب للتعرف على حقيقة الأمر، لأن هذه الأعراض تشبه أعراض سرطان المعدة.

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ما هو سرطان المعدة؟، سؤال يطرق فى عقل الكثير خاصة عند التعرف على أعراض هذا المرض، ويحدث سرطان المعدة أو المعدة عندما تتشكل خلايا غير طبيعية وتتضاعف في بطانة المعدة، غالبية سرطانات المعدة تبدأ في الطبقة المخاطية الأعمق للمعدة، فوفقًا لمركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك، فإن أنواعًا أخرى من السرطانات التي تحدث في المعدة هي أورام المعدة والأمعاء التي تصيب الجهاز الهضمي والتي تبدأ في عضلات المعدة وأورام السرطانات التي تبدأ بخلايا هرمون المعدة المنتجة والخلايا الليمفاوية.

وعلاج سرطان المعدة يكون في أغلب الأوقات يعتمد على إجراء عملية جراحية لاستئصال المكان المتواجد به الورم، يصاحبه علاجات كيماوية أو حبوب بعد الاستئصال للقضاء علي أي خلية سرطانية في الجسم.

ويجب مراعاة هذه الأعراض السابق ذكرها وإجراء سونار على المعدة للاطمئنان، والمتابعة الدورية مع الطبيب.