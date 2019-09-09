آلام الكتف.. 8 أسباب أبرزها خلع الكتف

أي ألم في الكتف يسبب إزعاجا شديدا أكثر من ألم أي مفصل آخر؛ لأن الكتف أحد أكثر مفاصل الجسم مرونة واستخداماً في حياتنا اليومية، لذا يجب الانتباه جيدا واستشارة الطبيب حتى لا يتفاقم الأمر.



وهناك 4 عضلات صغيرة مسؤولة عن حركة الكتف بشكل طبيعي، وعندما تتعرض هذه العضلات لبعض المشاكل، قد يحدث خلل وتبدأ آلام الكتف في الظهور.

ويشير الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بطب قصر العيني بمصر، إلى الأسباب المحتملة لآلام الكتف كالتالي:

1- إصابة الأنسجة الرخوة.

2- إصابة العضلات والأوتار والأربطة.

3- التهاب المفاصل.

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4- التهاب الأوتار.

5- نتوءات العظام.

6- خلع الكتف.

7- تمزق الأربطة.

8- مشاكل صحية في عضلات الكفة المدورة.

وقال "زغلول": "إن هناك عددا من الخطوات لمعرفة سبب المشكلة والتشخيص الدقيق من خلال الفحوصات المعملية وتحليل الدم، خاصة تحليل "سرعة الترسيب"، وفحص موجات صوتية، وبالتالي لا بد من استشارة طبيب متخصص قبل إجراء أي تمرينات أو تلقي علاج طبيعي".

وأوضح أنه يجب الانتباه إلى أن بعض الحالات يضرها العلاج والتمرينات.