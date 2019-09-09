هل الحمل يضعف المثانة ويسبب سلس البول بعد الولادة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنتِ تشعرين بالحاجة المفاجئة إلى إفراغ مثانتك عند السعال أو العطس أو الضحك أو رفع شيء، فأنتِ لستِ وحدك، حيث تعاني معظم النساء من ضعف المثانة خاصة بعد الولادة، وفقًا لموقع "Doctor".

كيف يؤثر الحمل على قاع الحوض؟

يضغط الجنين طوال فترة الحمل على قاع الحوض، وعندما يزداد وزن الطفل، يزداد الضغط على أسفل الحوض، علاوة على الصدمات الجسدية الناتجة عن الولادة الطبيعية كل هذا يجعل المثانة أكثر ضعفًا ويسبب سلس البول.



الحمل وتمارين قاع الحوض

ما هي الآثار الجانبية لسلس البول

وسلس البول بعد الولادة يحدث نتيجة عدم القدرة على السيطرة على البول، ويمكن أن يؤثر هذا الأمر على ثقة النساء فى أنفسهن، ويسبب لهن الإحراج، حيث يخفن من الخروج خارج المنزل وكذلك تتجنب الكثير من النساء ممارسة الرياضة لنفس السبب ما قد يزيد الأمور سوءًا لأن زيادة الوزن ستؤدي إلى تفاقم المشكلة.

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يلجأ البعض إلى شرب كميات أقل من المياه بشكل عام وهو أمر مضر جدًا لأنه يسبب الجفاف كما أنه أيضاً يقلل من قدرة المثانة على المدى الطويل.

ويمكن علاج سلس البول من خلال تدريب عضلات قاع الحوض وذلك بمساعدة أخصائى العلاج الطبيعى، كما يجب التأكد من أنكِ لا تعاني من عدوى المسالك البولية (UTI) التي قد تسبب المشكلة أو تسهم في حدوثها.