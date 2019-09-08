شكرا لقرائتكم خبر عن من الرضع للبالغين.. علامات تدل على الإصابة بـ استسقاء المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراكم المياه على المخ أو ما يسمى بـ"الاستسقاء" من المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض وخصوصًا الأطفال وهو عبارة عن تراكم السوائل بصورة كبيرة فى الدماغ، ما قد يؤثر على أنسجة الدماغ ويسبب الإعاقات المختلفة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بتراكم المياه فى المخ حسب كل مرحلة عمرية وهى:

الأطفال الرضع

1: تغييرات في الرأس.

2:حجم الرأس يكون كبير عن الحجم الطبيعى.

3: انتفاخ الأماكن الرخوة أو تشنجها أعلى الرأس.

4:الغثيان والقئ.



استسقاء

5:النعاس المستمر.

6:سوء التغذية.

7:استجابة ضعيفة عند اللمس.

8: ضعف النمو.

الأطفال الصغار

1:الصداع الشديد والمستمر.

2: الرؤية المشوشة أو المزدوجة.

3: تضخم غير طبيعي لرأس الطفل.

4:الخمول والتعب وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

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5:الغثيان والقئ.

6:ضعف الشهية.

7:سلس البول.

8:تغيرات سلوكية ومعرفية.

9:انخفاض قى المستوى الدراسى.

10:صعوبة فى المشى أو الكلام.



استسقاء المخ

الشباب والبالغون

1:الصداع.

2:الخمول والتعب الشديد.

3: فقدان التحكم في المثانة أو التبول المتكرر .

4: ضعف الرؤية.

5: انخفاض في الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير.