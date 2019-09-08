شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب الشخص بالإغماء؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبوط فى ضغط الدم أو السكر أو الإصابة بالأنيميا جميعها أشياء تزيد من فرص إصابتك بالإغماء، وعند تعرض الشخص لهذا الأمر يجب القيام ببعض النصائح المهمة لمساعدته على استعادة وعيه مرة أخرى، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

يتعرض الشخص للإصابة بالإغماء عندما يصاب بعدم قدرة الجسم على وصول الدم للمخ، أي عندما تصبح إمدادات الدم للمخ غير كافية، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر ومنها انخفاض ضغط الدم الذي يتسبب في عدم قدرة القلب على ضخ كمية الدم الذي يحتوي علي الأكسجين الذي يحتاجه الجسم وخاصة المخ.

فعند غياب نسبة الأكسيجين التي يحتاجها المخ يتسبب في الإغماء هذا ما أشارت له العديد من الدراسات الطبية الحديثة، والتي أكدت أن عندما يحدث نقص في تدفق الدم بنسبة 35٪‏، أو مشكلة في التروية الدموية للمخ تتراوح من خمس إلى عشر ثوانٍ يحدث فقدان الوعي.

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كما أشار التقرير إلى أنه ليس بالضروري حدوث أو الإصابة بنقص نسبة الضغط، ولكن بعض الأشخاص يتعرضون للإغماء دون وجود أي مشاكل صحية، ولكن من الممكن أن تكون نتيجة اضطرابات صحية، لذلك يجب عليك علاج فقدان الوعي.

وهناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالإغماء، ومنها التعرض لحادث، أو الإصابة بنزيف شديد أو تسمم أو عندما يتعرض الشخص للسقوط علي الصدر أو الرأس، وأيضًا انخفاض نسبة السكر في الدم يعد من أبرز الأسباب، والإصابة بالجفاف والإجهاد.