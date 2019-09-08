شكرا لقرائتكم خبر عن عمرك سمعت عنها.. حساسية المشروم يمكن أن تهدد حياتك.. اعرف ما هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الفطر مغذٍ ولذيذ، ما زاد من استهلاكه على مر السنين، إلا أنه مثله باقى الخضراوات قد يرتبط بالتسبب فى الحساسية في بعض الناس، تحت مسمى الحساسية الغذائية.

ما هي حساسية الفطر؟

تنقسم حالة الحساسية من الفطر إلى 3 أنواع وفقًا لتقرير موقع "livestrong": الحساسية، التعصب، والتسمم.

على الرغم من أن التعصب لا يؤدي إلا إلى إصابتك بالمرض قليلاً، فإن الحساسية قد تؤدي إلى ظهور أعراض فورية، ولكن التسمم يكون الأسوأ إذا كان الشخص يستهلك الفطر كثيرًا لأنه يهدد حياتك.

أسباب الحساسية من الفطر

تحدث حساسية الفطر عندما يسيء جسمك فهم البروتينات الموجودة في الفطر ليكون جزيئات غير مألوفة، ما يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي. وبالتالي ، فإن جسم الشخص يطلق الأجسام المضادة لمحاربة البروتينات عن طريق إطلاق الهستامين، وتحدث الأعراض التي تأتي بسبب الهستامين.



حساسية المشروم

أعراض الحساسية الفطر

الأعراض الشائعة لحساسية الفطر هي:

طفح جلدي.

الانتفاخ أو التشنج في المعدة.

تورم في الفم والشفتين أو الحلق.

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سيلان الأنف أو العيون المائية.

الصفير.

الغثيان.

الإسهال.

القيء.

عندما تكون حساسية الفطر شديدة، قد يعاني الشخص من الإغماء وضيق التنفس وخفض ضغط الدم.

علاج حساسية الفطر

علاج حساسية الفطر يتم بشكل عام عن طريق تناول مضادات الهيستامين التي تخفف الأعراض المرئية، ويمكنك إما تناول هذا الدواء عن طريق الفم أو استخدامه كرذاذ أنفي.

ومع ذلك، عندما تكون الأعراض في المريض خطيرة مثل تفاعل الحساسية، يجب استشارة الطبيب على الفور لوصف الدواء المناسب في الجرعة الصحيحة لاسترخاء الجهاز التنفسي.