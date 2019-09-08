شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدم لتفتيح البشرة وتبييض الأسنان.. تعرف على فوائد مذهلة لقشر الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز من الفواكه المحببة لدى الكثيرين حيث يتميز بمذاقه المميز وشكله المبهج كما يحتوى الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.

ومن الطبيعى أن يتخلص الكثيرون من قشر الموز بعد تناوله إلا أن موقعhealthline ذكر بعض الاستخدامات المختلفة لقشور الموز والتى تساعد فى تبييض الأسنان والعناية بالشعر والبشرة، ومن استخدامات وفوائد قشور الموز:

1:فرك قشور الموز على البشرة يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة.

2: فى حالة انتفاخ العين ينصح بوضع قشور الموز على العين للتخلص من الانتفاخ والالتهاب.

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قشر الموز للشعر

3:تساعد قشور الموز على علاج حب الشباب وتساعد على ترطيب البشرة ونضارتها.

4: أثبتت إحدى الدراسات أن قشور الموز تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات المضادة للالتهاب.

5:من الممكن استخدام قشور الموز لعلاج مشاكل الشعر مثل القشرة والالتهاب والتقصف.



قشر الموز

6:تحتوى قشور الموز على بعض الخصائص التى تساعد على تبييض الأسنان وذلك عن طريق تدليك الأسنان بقشر الموز.