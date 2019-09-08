شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تصدق حال خلط القهوة بمسحوق البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تريد تجربة بعض البروتين في فنجان القهوة الخاص بك؟ يحاول الكثير من الناس السير فى هذا الاتجاه الساخن بعد أن كشف عدد من المشاهير عشقهم القهوة التى تحتوى على البروتين.

ويأخذ العديد من الناس وفقا لتقرير موقع " healthcareweekly" البروتين بشكل منتظم لاكتساب كتلة العضلات وتقليل وقت الشفاء بعد التمرين.

أما القهوة من ناحية أخرى، فهى تحتوي على الكافيين الذي ينشط الجسم، ويقلل من آلام العضلات ويزيد من عملية التمثيل الغذائى، فيما يضاعف البروتين والقهوة معًا فوائد كل من المكونات لصنع هذا المشروب الصحى الخاص.



القهوة مع البروتين

فوائد إضافة البروتين مع القهوة

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لشرب قهوة البروتين:

يدعم فقدان الوزن

شرب القهوة مع البروتين مفيد للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على جسم أنحف وأكثر صحة، حيث لا تساعد القهوة البروتينية على زيادة التمثيل الغذائي فحسب، ولكنها أيضًا تمنع الشهية.

يحسن صحة القلب

هذا المزيج من مسحوق البروتين والقهوة يقلل من الدورة الدموية، وينظم ضغط الدم، ويعزز الدورة الدموية يقلل من مستويات الكولسترول السيئة ويمنع تلف خلايا القلب.



يقلل من فقدان العضلات المرتبطة بالعمر

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يحسن الإدراك واليقظة العقلية

يمنع الكافيين الإجهاد ويحسن الحالة المزاجية، بينما يساعد البروتين العقل على البقاء في حالة تأهب وتركيز، وهذا يعنى أن قهوة البروتين تحسن الوظائف العقلية وتعزز الإدراك.

يقلل من فقدان العضلات المرتبطة بالعمر

تضعف العضلات مع التقدم ​​في العمر، مما يعرضنا لخطر العديد من المشكلات الصحية المزمنة مثل مشاكل القلب والسمنة، قهوة البروتين تقلل من تلف العضلات المرتبط بالعمر للحفاظ على صحة الجسم.

يزيد من القدرة على التحمل والقوة للتدريبات

التمرين مع معدة فارغة ليس أمرا جيد لصحتك، حيث ينصح أخصائيو التغذية بتناول شيء قبل الذهاب إلى الصالة الرياضية للحصول على نتائج أفضل، شرب قهوة بروتين قبل ساعة من التمرين يكفي لإبقائك بطاقة جيدة قبل التمرين.

يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، نظرًا لأن القهوة البروتينية تعزز فقدان الوزن، فمن المحتمل بدرجة كبيرة أن تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي في الأشخاص الذين يشربون قهوة البروتين بشكل منتظم، مما يحفز أسرع فقدان الدهون للحفاظ على الكثير من المضاعفات الصحية المرتبطة بالوزن .